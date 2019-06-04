Партия Кличко идет на досрочные парламентские выборы [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, стало известно о том, что мэр Киева Виталий Кличко со своей партией "Удар" идет на досрочные выборы Верховной Рады. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.
"Удар" идет на досрочные парламентские выборы", - заявил Кличко.
Он предложил партнерам присоединиться.
"Я остаюсь лидером партии "Удар", а Михеилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - отметил мэр столицы.
Он также пообещал поддержку президенту Владимиру Зеленскому, если его действия будут совпадать со стремлениями партии "Удар".
Кличко заверил, что сам в Раду не пойдет и останется мэром Киева.
"У меня есть много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать. Я остаюсь мэром столицы, чтобы они стали реальностью. Так будет честно и правильно! "- заявил он.
Напомним, что в ЦИК уже зарегистрировали больше 30 кандидатов на выборы. Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду. Также в ЦИК утвердили почти 2 млрд бюджета.
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