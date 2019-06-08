У столиці відбудеться перший турнір під егідою Національної ліги професійного боксу. Участь у змаганнях візьмуть 12 учасників з різних країн. Вийдуть на ринг і жінки. Сьогодні бійці пройшли контрольне зважування.

Який настрій перед боями? Розпитував Богдан Вербицький.

Їх - 12. Для когось цей турнір - дебют, а дехто вже "перевірений боєць". Втім, незважаючи на різний досвід, ціль бійців однакова - перемогти. Більшість учасників - українці, однак є й іноземці.

"И Азербадйджан, и Турция и так далее", - зазначив Михайло Зав'ялов, президент Ліги професійного боксу України.

"Сегодня у нас есть Аманов - азербайджанец, он там чемпион мира был по "любителям". И у него там 15 боев, 15 побед. В общем, у нас состав такой ровный. Но бои ожидаются плотными и интересными", - зазначив Олег Кудеров, віцепрезидент Ліги національного боксу.

Загалом, на турнірі їх буде шість. Більшість - у легкій вазі. Участь у турнірі візьмуть і жінки.

Для Інни цей поєдинок буде не першим. Хоча в ринзі дівчина нещодавно, вже встигла стати срібною призеркою Чемпіонату України. Зізнається, - кілька років тому навіть уявити не могла себе в на п'єдесталі.

"До боксу я займалася легкою атлетикою. Бігала середні дистанції. Коронна у мене була 800 метрів. І я вирішила спробувати щось нове. Для себе. І чомусь вибрала бокс. Насправді, бокс - це не просто махати кулаками і все таке, а насправді - це потрібно неймовірно думати", - розповідає Інна Статкевич, боксера.

Протистояти українці буде боксерка з Туреччини. Однак для Інни це не принципово. Бої суперниці вирішила не переглядати.

"Якось вирішила себе не накручувати і все", - говорить Інна Статкевич, боксера.

Втім, більшість боксерів стиль боїв своїх візаві все таки вивчали. Приміром, Мурат на турнір боксер приїхав з Туреччини.

"Про турнір мені розповів мій промоутер. Я подумав: "А чому б і ні?". На змагання приїхав лише перемагати, хоча не знаю, чи вийде - у мене дуже складний суперник. Знаю його давно. Він дуже технічний, ні разу поки не програв", - зазначив Мурат Темур, боксер.

Головне завдання змагань - зробити бокс в Україні ще популярнішим! Адже саме цей вид спорту приносить нашій державі найбільше нагород.

"У нас очень много чемпионов. И я не побоюсь сказать, что профессиональный бокс - это спорт №1 в Украине!", - наголосив Олег Кудеров, віцепрезидент Ліги національного боксу.

"Сейчас мы вырвались в лидеры профессионального, мирового бокса. И даже - независимо от весовой категории. Ломаченко у нас занимает первое место, там Усик, Гвоздик входят в эту элиту. Нас сейчас знают в профессиональном мире, как сильнейшую боксерскую державу", - підкреслив Михайло Зав'ялов, президент Ліги професійного боксу України.

Вже наступного року, організатори планують розширити географію турніру і зробити змагання масштабнішими.