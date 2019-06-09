В Киеве женщина упала с моста в Днепр [ Редактировать ]
В субботу, 8 июня, на линию "101" поступил вызов о том, что в Печерском районе Киева с моста в Днепр упала женщина, передает "Информатор".
Отмечается, что упав с пешеходного моста, который ведет на Труханов остров, женщина все же осталась жива.
На место сразу выехали водолазы аварийно-спасательной службы. К моменту их прибытия очевидцы достали из воды пострадавшую. До прибытия "скорой" водолазы оказывали психологическую и моральную поддержку пострадавшей.
На месте работали медики, спасатели ГСЧС и полиция. Подробности инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Киевом повесился студент Академии прокуратуры, а также на Волыни покончил с собой военнослужащий.
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