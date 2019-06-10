Тисячі венесуельців кинулися до Колумбії після відкриття кордону. На переходах утворилися довжелезні черги.

Юрми людей прямують до сусідньої країни по харчі та медикаменти. За даними колумбійських прикордонників - станом на обід 9 червня з боку Венесуели державну межу перетнули 18 тисяч люду, а 8 тисяч уже устигли повернутися.

Кордон між Венесуелою та Колумбією повністю закрили у лютому 2019 року, коли голова парламенту Хуан Гуайдо спробував доправити гуманітарні вантажі з інших країн. Президент Ніколас Мадуро назвав його ініціативу - спробою підготовки військового перевороту.