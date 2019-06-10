В Україну знову йдуть грози та зливи, а подекуди - триватиме спека.

За даними синоптиків, литиме та гуркотітиме в західних і в деяких північних областях. У Тернопільській, Хмельницькій і Вінницькій очікують підвищення рівня води у Дністрі. На решті ж території спекотно. Повітря подекуди прогріється до 34 градусів.