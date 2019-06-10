Голяка на велосипеді: люди без одягу проїхалися вулицями Мехіко [ Редактировать ]
Голяка на велосипеді. Близько сотні людей без одягу проїхалися вулицями Мехіко. Такий захід у мексиканській столиці влаштовують щороку. Цього разу своїм зовнішнім виглядом учасники вирішили привернути увагу до засилля автомобілів.
Двоколісний транспорт у місті ще не достатньо популярний, тож велосипедисти часто наражаються на небезпеку.
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