Голяка на велосипеді. Близько сотні людей без одягу проїхалися вулицями Мехіко. Такий захід у мексиканській столиці влаштовують щороку. Цього разу своїм зовнішнім виглядом учасники вирішили привернути увагу до засилля автомобілів.

Двоколісний транспорт у місті ще не достатньо популярний, тож велосипедисти часто наражаються на небезпеку.