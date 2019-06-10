"Пусть прибьют пасти": Кошевой жестко отреагировал на критику Зеленского [ Редактировать ]
Известный украинский актер Евгений Кошевой, друг и экс-коллега президента Украины Владимира Зеленского резко высказался в адрес критиков президента. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Шоумен добавил и акцентировал внимание на том, что сейчас все те, кто поддерживал прошлую власть пытаются по-больнее оскорбить Зеленского и его команду, обвиняя их в том, что они "подстилки Кремля", говоря о том, что Зеленский пришел наводить тут "русский мир" и тд.
Кошевой одчеркнул, что он хочtт и стремится в Европу, а вот эти "обидчики" как раз нет.
"В Зеленском не виделась какая-то неуверенность. Он знал, что все должно быть постепенно и все шаги должны быть взвешены. Я не думаю, что ему было страшно. У него были мысли, как можно быстрее выгнать этих людей с Грушевского. Но не буду называть это слово. Ведь они постоянно нас обзывают. Я хочу в Европу, а они не хотят. Они считают, что Зеленский пришел сюда наводить "русский мир". Они же все пишут, что мы подстилки Кремля и еще что-то. Ну пусть прибьют пасти свои, пожалуйста", - высказался Кошевой.
Раньше сообщалось о том, что на Кошевого напали и угрожали пистолетом. Артист столкнулся с агрессивными поклонниками. Комик рассказал в интервью о нападении, в котором едва не пострадал. Недавно толпа пьяных людей бросилась на артиста и его товарищей во время поездки. А жена Кошевого в купальнике покорила пользователей сети.
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