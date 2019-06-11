Конституційний суд України у ці хвилини розглядає законність розпуску парламенту. Володимир Зеленський на початку засідання особисто звернувся до суддів. Сказав, що указ про припинення повноважень депутатів є юридично обґрунтованим. Мовляв, коаліції в Раді нема, тож є всі підстави для дочасних парламентських виборів. Після виступу Зеленський залишив залу суду. Нагадаю, президент підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради наступного дня після інавгурації. Проте частина народних депутатів таке рішення оскаржила.

"Громадяни України не просто не вірять раді. Народ України аплодує рішенню про розпуск Верховної Ради. Оспорення цього рішення це спроби народ депутатів на кілька місяців втриматись у своїх кріслах за недоторканість і можливість збагачення", - говорить Володимир Зеленський, президент України.