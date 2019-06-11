Балух заявил о плохом самочувствии [ Редактировать ]
Во вторник, 11 июня, адвокат Владимира Балуха, украинского политзаключенного, Ольга Динзе рассказала о том, что он чувствует боль в голове и груди. Об этом заявила адвокат Ольга Динзе, сообщает "Крым.Реалии".
Женщина посетила Балуха 10 июня. Политзаключенного после нескольких месяцев пребывания в штрафном изоляторе колонии Тверской области России перевели в тюремную больницу Торжка.
"Вчера удалось его посетить в учебно-профилактическом учреждении. Чувствует он себя немного лучше, спали отеки. Но особого лечения, как и диагноза, до сих пор ему не поставили. Ему дают сердечные лекарства и успокоительное. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется исключительно на головную боль и слева в груди", - рассказала Динзе.
По ее словам, Балух в российской колонии принципиально не ест.
"Ему пришла наконец посылка, которую отправили еще до его помещения в ШИЗО (штрафной изолятор). Часть продуктов просрочена, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии", - сообщила адвокат.
Напомним, украинскому консулу отказали во встрече с Балухом. К политзаключенному не допускают украинских консулов из-за якобы его российского гражданства.
Ранее сообщалось, что политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора.
по теме
Бари Алибасов вышел из комы (фото)
Во вторник, 11 июня, известный российский продюсер Бари Алибасов, который ранее отравился химикатами, вышел из искусственной комы
Война на Донбассе: украинские позиции обстреляли из запрещенных минометов
За сутки, 10 июня, на Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня
Утечка химикатов в реку не несет опасности - Винницкая ОГА
В Винницкой области, в результате ДТП в водоемы попали 747 литров гербицидов и фунгицидов разного класса.
В Киеве "заминировали" метро
В понедельник, 10 июня, в Киеве закрыли центральные станции метро
В Одессе рухнула часть сцены во время концерта
В Одессе сильный ветер поломал металлическую конструкцию сцены во время концерта