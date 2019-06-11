Во вторник, 11 июня, адвокат Владимира Балуха, украинского политзаключенного, Ольга Динзе рассказала о том, что он чувствует боль в голове и груди. Об этом заявила адвокат Ольга Динзе, сообщает "Крым.Реалии".

Женщина посетила Балуха 10 июня. Политзаключенного после нескольких месяцев пребывания в штрафном изоляторе колонии Тверской области России перевели в тюремную больницу Торжка.

"Вчера удалось его посетить в учебно-профилактическом учреждении. Чувствует он себя немного лучше, спали отеки. Но особого лечения, как и диагноза, до сих пор ему не поставили. Ему дают сердечные лекарства и успокоительное. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется исключительно на головную боль и слева в груди", - рассказала Динзе.

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По ее словам, Балух в российской колонии принципиально не ест.

"Ему пришла наконец посылка, которую отправили еще до его помещения в ШИЗО (штрафной изолятор). Часть продуктов просрочена, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии", - сообщила адвокат.

Напомним, украинскому консулу отказали во встрече с Балухом. К политзаключенному не допускают украинских консулов из-за якобы его российского гражданства.

Ранее сообщалось, что политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора.