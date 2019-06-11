Во вторник, 11 июня, прошла встреча с представителями Миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, в ходе которой глава Центризбиркома Татьяна Слипачук рассказала о том, что подготовка к досрочным выборам в Верховную Раду идет по графику. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Представители Миссии БДИПЧ ОБСЕ сообщили, что планируют привлечь во время выборов около 850 наблюдателей.

Татьяна Слипачук сказала:

На самом деле, уже тот факт, что ЦИК приходится проводить избирательный процесс в такой короткий срок, является для нас определенным вызовом. И в связи с этим самое важное сейчас - решить проблему публичных закупок. Комиссия неоднократно подчеркивала необходимость урегулировать законодательно этот вопрос. Сейчас принято лишь временное решение. Также замечу, что Комиссии пришлось перевести на окружные избирательные комиссии вопрос проведения публичных закупок.

Кроме того, она проинформировала, что 12 июня состоится обучающий семинар-совещание с председателями и секретарями окружкомов по выборам народных депутатов. И если во время президентских выборов большинство вопросов, которые обсуждались на подобном совещании, касались в основном административных тем, то сейчас вектор изменится и будет направлен в сторону проведения публичных закупок.

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"Татьяна Слипачук заверила, что все процессы по организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019г, осуществляемые в пределах компетенции ЦИК, происходят по утвержденному графику и исключительно в соответствии с действующим законодательством. Глава Миссии БДИПЧ господин посол Альберт Йонссон пожелал Комиссии успеха во время нынешнего избирательного процесса и выразил надежду, что совместная работа Миссии и ЦИК будет выстроена так же качественно, как и во время очередных выборов президента Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ЦИК уже зарегистрировали больше 30 кандидатов на выборы. Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду. Также в ЦИК утвердили почти 2 млрд бюджета.