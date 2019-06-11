Пожежа в лікарні: правоохоронці оприлюднили результати розслідування [ Редактировать ]
Психіатричну лікарню в Одесі, можливо, підпалили. Принаймні, таку версію нині розглядають правоохоронці. Нагадаю, пожежа сталася вночі. Загинули шестеро людей - п'ятеро пацієнтів і медсестра.
Подробиці цієї трагедії - з'ясовував Андрій Анастасов.
В обласному центрі психічного здоров'я на околиці Одеси зайнялося напередодні о десятій вечора. Площа пожежі - 500 квадратних метрів. Горіло відділення для інвалідів Другої Світової війни та учасників бойових дій. У цей момент в корпусі було 3 медпрацівників та 51 пацієнт. Середній вік хворих - 80 років.
"Здесь находились, в основном, пожилые дедушки и бабушки, которые, к сожалению, страдают в основном слабоумием", - повідомив Анатолій Волощук, головлікар КП "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я".
За дві години рятувальники загасили вогонь, проте 4 людей загинули: отруїлися чадним димом - це медсестра, яка чергувала у лікарні, а також двоє чоловіків та жінка. Згодом ще дві пацієнтки померли у лікарні. У них були важкі опіки дихальних шляхів. Ще четверо хворих наразі госпіталізовані. Троє з них - у тяжкому стані.
"Ожоги дыхательных путей проходят очень сложно, потому что сверху, как бы, все визуально с человеком хорошо, но дыхательные пути обожжены. Естественно, кислород не проникает в легкие полноценно, что приводит к гипоксии мозга", - повідомив Микола Турчин, головний лікар Одеської лікарні №11.
Правоохоронці вважають: спочатку загорілося на господарчому дворі відділення, потім полум'я перекинулося на дах. Вважають, що хтось міг спеціально чи ненавмисно підпалити будівлю.
"Ймовірна причина виникнення пожежі - занесення стороннього джерела запалення зовні невстановленою особою. Осередок виникнення пожежі розстанова ний під навісом, який призначався для зберігання інвентарю та сушіння білизни", - повідомив Віктор Федорчак, керівник ГУ ДСНС в Одеській області.
Крім того, у психіатричній лікарні наразі проводять обшуки, вилучають документи та навіть мобільні телефони працівників. Відомо: ще у березні ДСНС та прокуратура вказували керівництву закладу на порушення вимог безпеки, зокрема на несправність протипожежної сигналізації. Проте недоліки не усунули.
"На вчорашній і сьогоднішній день я не побачив договору з обслуговуючою організацією по дотриманню правил протипожежної безпеки. Це дуже важливий момент!", - наголосив Олег Жученко, прокурор Одеської області.
Сьогодні біля згарища ми зустріли рідних загиблої медсестри - Юлії Нікіти. Вони звинувачують інших працівниць відділення, кажуть - під час пожежі ті були напідпитку. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.
"Почему медсестры - санитарки, которые с ней были, были в нетрезвом состоянии? Куча зданий! Почему никто не бежал, не помогал, а одна женщина тащила на себе, всех людей выводила? Она вытащила пятьдесят 53 человека на себе и осталась там гореть!", - говорить Юлія Скубій, родичка загиблої Юлії Нікіти.
Завтра на Одещині оголошено траур. Обласне керівництво пообіцяло матеріальну допомогу: по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих та по 50 тисяч гривень постраждалим.
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