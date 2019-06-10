Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и Мохаммед Али могут сразиться в Хэвивейте. Украинский спортсмен сделал важное заявление, оказывается, ему по душе идея проведения подобного поединка.

Как пишет Boxingnews24.com, Усик хотел бы собрать все пояса в супертяжелом весе.

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"Почти год прошел с момента финала турнира Мохаммеда Али. Было бы действительно здорово, если бы WBSS решили провести его в супертяжелом весе. Было бы очень интересно, но я не знаю, возможно ли это. Когда я услышал, что подобный турнир состоится в тяжелом весе и будет назван в честь великого Али, а на кону будут все четыре пояса, то подумал, что это знак. Я думал так, что должен участвовать и пусть мне поможет Бог. Очень счастлив, что сделал это. Не думаю, что этот турнир что-то когда-нибудь затмит", - сказал Усик.

Отметим, что Усик выиграл турнир Мохаммеда Али в крузервейте, по ходу турнира одолев немца Марко Хука, латыша Майриса Бриедиса, а в финале расправившись в Москве с россиянином Муратом Гассиевым.

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