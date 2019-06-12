Дональд Трамп відзвітував перед Конгресом про антитерористичні операції США за кордоном. Де зараз американські силовики? З доповіддю президента ознайомився і Дмитро Анопченко.

Цього вимагає закон. Президент щорічно зобов'язаний детально повідомляти конгресменам про всі операції по боротьбі з тероризмом відкриті і таємні, які збройні сили США проводять за кордоном. Звіт зазвичай письмовий, цього разу Дональд Трамп теж надіслав в Капітолій документи, з яких стає зрозуміло, де і як штати борються з радикальними угрупованнями.

Згідно з інформацією Білого дому, три основні цілі і основні противники штатів - угруповання "Ісламська Держава", "Аль-Каїда" і рух "Талібан".

І американські підрозділи діють зараз в Афганістані, Іраку, Сирії, Ємені, Йорданії, Лівані, Туреччині, Сомалі, Кенії, Джібуті і Нігері. Ці країни - зони особливої ​​уваги.

Операції в Сирії та Іраку, які США проводили за підтримки союзників, Трамп називає найбільш успішними і пише, що вони підірвали можливості ІДІЛу. Цікаво, що говорячи про Афганістан, президент зазначає - мовляв, "не зважаючи на всі зусилля з примирення, Сполучені Штати як і раніше залишаються в стані збройного конфлікту, в тому числі проти" Талібану ", і активні бойові дії тривають".

І цей абзац неймовірно важливий. Справа в тому, що з Афганістану свої війська Трамп хоче забрати. Всіх до єдиного. І план його команди якраз і передбачав - домовитися з талібами і передати країну під їхній контроль - в обмін на те, що вони виб'ють звідти ІГІЛ і "Аль-Каїду" і не дадуть їм діяти знову. Такий собі вибір - "з двох зол - меншого".

І цей лист в конгрес уперше дає зрозуміти цей план забуксував, з переговорами не все гладко. Трамп також повідомив законодавцям, де зараз американські солдати у ранзі миротворців і військових спостерігачів.

Це Синайський півострів в Єгипті, сербський край Косово. Ще допомагають в боротьбі з тероризмом уряду Філіппін. І розквартировані на військово-морській базі Гуантанамо на Кубі, яку влада так і не змогла (або скоріше не захотіла) закрити.

Цю доповідь в Конгрес Дональд Трамп підписав із тяжким серцем. Була б його воля, він відкликав би всіх кого тільки може, щоб заощадити. Але поки що не виходить.

Є і ще один обов'язковий пункт. Президент повинен повідомити, куди ще збирається послати війська. Але конкретних планів у Трампа немає, а нових загроз мабуть не передбачається. І в надісланому їм документі написано поки "неможливо точно назвати дії, які будуть потрібні в майбутньому, щоб протистояти терористичним загрозам для Сполучених Штатів".