12 июня в Администрации Президента Украины состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне". В нем приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области IТ. К обсуждению также присоединился президент Украины Владимир Зеленский.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономики и электронного управления. Уверяю, что лично "буду обращаться" к тем государственным служащим, которые оказывают сопротивление на местах", - подчеркнул Зеленский.

По словам советника главы государства Михаила Федорова, перевод государственных услуг в онлайн способствовать не только комфорта граждан, но и уменьшению коррупции.

"Наш план очень амбициозный. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режиме онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского IT-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне", - отметил Михаил Федоров.

Зеленский заверил, что такие встречи будут регулярными. Уже на следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобное. После документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Раньше сообщалось о том, что в Черкасской области Министерство по делам ветеранов начало создавать проект, который будет направленный на психосоциальную реабилитацию ветеранов и их семей. О так называемой платформе "е-ветеран". А также перепись населения в любом государстве должна проходить раз в 10 лет и сделать это в Украине собираются благодаря смартфонам.