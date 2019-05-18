Евровидение-2019: видео выступления Лазарева в финале [ Редактировать ]
18 мая в Тель-Авиве проходит финал песенного конкурса "Евровидение-2019". На сцену уже вышел представитель России - известный певец Сергей Лазарев.
Под номером 5 уже артист представил песню Scream, которая сопровождалась ярким шоу в виде спецэффектов. Сергей также удивил вокальными данными, а зрители активно поддерживали россиянина во время всего выступления.
Смотрите видео выступления представителя Сергея Лазарева с песней Scream в финале "Евровидения-2019":
Напомним, что перед вторым полуфиналом конкурса Сергей Лазарев оказался в центре скандала.
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