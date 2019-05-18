18 мая в Тель-Авиве проходит финал песенного конкурса "Евровидение-2019". На сцену уже вышел представитель России - известный певец Сергей Лазарев.

Под номером 5 уже артист представил песню Scream, которая сопровождалась ярким шоу в виде спецэффектов. Сергей также удивил вокальными данными, а зрители активно поддерживали россиянина во время всего выступления.

Смотрите видео выступления представителя Сергея Лазарева с песней Scream в финале "Евровидения-2019":

Напомним, что перед вторым полуфиналом конкурса Сергей Лазарев оказался в центре скандала.

Все, что нужно знать о финалистах, смотрите тут.