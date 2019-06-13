Гра на виліт. У британському парламенті - перший тур відбору кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Гонку розпочали десятеро. Скільки опинилися за бортом, а хто вирвався в лідери? Знає Ірина Іванова, вона в Лондоні.

Справжні перегони на виживання стартували в британському парламенті. Консерватори відсіюють кандидатів на посаду лідера свої партії, який посяде крісло прем'єра після Терези Мей. Зареєструвалися 10 охочих. Сьогодні члени Консервативної партії з палати громад таємним голосуванням визначали, кому надають підтримку.

"Можемо оголосити результати першого туру. Участь у голосуванні взяли 313 депутатів, і, до вашого відома, не було жодного зіпсованого чи не використаного бюлетеня", - говорить Шеріл Ґіллан, співголова комітету 1922, відповідального за призначення лідерів партії.

Встановлений бар'єр у п'ять відсотків від кількості членів фракції, а це 17 голосів, не пройшли троє. Серед тих, хто лишився, із суттєвим відривом лідирує одіозний екс-міністр законних справ Борис Джонсон. У нього 114 голосів. На другому місці його наступник в уряді, голова МЗС Джеремі Гант, його підтримали 43 однопартійці. Замикає трійку Майкл Ґоув. За міністра довкілля та сільського господарства проголосували 37 членів партії торі.

І це лише початок. У парламенті відбудеться кілька турів голосування. Наступного разу кандидатам доведеться подолати ще вищий бар'єр. Урешті лишитися мають двоє основних претендентів. За них уже голосуватимуть усі члени Консервативної партії поштою.

Уже перший тур показав, що серед консерваторів найбільшу підтримку має претендент, який виступає за жорсткий "брекзит". Борис Джонсон готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня без угоди з Брюсселем. Інші сподіваються на чергову відстрочку чи нові домовленості з ЄС.