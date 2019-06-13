У Британії відбувся перший тур відбору кандидатів на посаду прем'єр-міністра [ Редактировать ]
Гра на виліт. У британському парламенті - перший тур відбору кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Гонку розпочали десятеро. Скільки опинилися за бортом, а хто вирвався в лідери? Знає Ірина Іванова, вона в Лондоні.
Справжні перегони на виживання стартували в британському парламенті. Консерватори відсіюють кандидатів на посаду лідера свої партії, який посяде крісло прем'єра після Терези Мей. Зареєструвалися 10 охочих. Сьогодні члени Консервативної партії з палати громад таємним голосуванням визначали, кому надають підтримку.
"Можемо оголосити результати першого туру. Участь у голосуванні взяли 313 депутатів, і, до вашого відома, не було жодного зіпсованого чи не використаного бюлетеня", - говорить Шеріл Ґіллан, співголова комітету 1922, відповідального за призначення лідерів партії.
Встановлений бар'єр у п'ять відсотків від кількості членів фракції, а це 17 голосів, не пройшли троє. Серед тих, хто лишився, із суттєвим відривом лідирує одіозний екс-міністр законних справ Борис Джонсон. У нього 114 голосів. На другому місці його наступник в уряді, голова МЗС Джеремі Гант, його підтримали 43 однопартійці. Замикає трійку Майкл Ґоув. За міністра довкілля та сільського господарства проголосували 37 членів партії торі.
І це лише початок. У парламенті відбудеться кілька турів голосування. Наступного разу кандидатам доведеться подолати ще вищий бар'єр. Урешті лишитися мають двоє основних претендентів. За них уже голосуватимуть усі члени Консервативної партії поштою.
Уже перший тур показав, що серед консерваторів найбільшу підтримку має претендент, який виступає за жорсткий "брекзит". Борис Джонсон готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня без угоди з Брюсселем. Інші сподіваються на чергову відстрочку чи нові домовленості з ЄС.
по теме
У Греції знизили віковий ценз для виборців
Це будуть перші загальнонаціональні вибори у Греції, на яких віковий ценз виборців знижений - із традиційних 18 до 17 років
З’їзд партії "Європейська Солідарність": Петро Порошенко очолив партійний список
Партійний список політсили "Європейська Солідарність" очолив п'ятий президент України Петро Порошенко. Так вирішили на партійному з'їзді
Тереза Мэй официально ушла в отставку
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покидает главы правительства
Головному претенденту на прем'єрське крісло загрожує довічне ув'язнення
Ця справа багато в чому унікальна: дуже рідко високопосадовців змушують відповідати не за вчинки, а за заяви - це може стати прецедентом і навіть змінити якість політичних дебатів у країні
До кінця життя за ґратами: Бориса Джонсона звинувачують у брехні
До кінця життя за ґратами. Таке загрожує британському політикові Борису Джонсону. Його викликають у суд за звинуваченням у брехн