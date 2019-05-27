Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то Белый дом положительно воспримет это предложение. Американский лидер сообщил об этом перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.
"Я верю, что Иран хочет вести переговоры с нами. Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести. Посмотрим, что получится, никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", - отметил Трамп.
Глава Белого дома также заявил, что с интересом относится к идее Абэ в ближайшее время посетить Иран с целью смягчения напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее Трамп передал послание для президента Украины Владимира Зеленского.
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