Президент США Дональд Трамп заявил, что если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то Белый дом положительно воспримет это предложение. Американский лидер сообщил об этом перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

"Я верю, что Иран хочет вести переговоры с нами. Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести. Посмотрим, что получится, никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", - отметил Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что с интересом относится к идее Абэ в ближайшее время посетить Иран с целью смягчения напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее Трамп передал послание для президента Украины Владимира Зеленского.