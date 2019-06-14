Межгосударственный авиационный комитет сделал отчет касательно катастрофы пассажирского самолета в московском аэропорту.

После отчета комитета стало известно, что после попадания в в воздушное судно молнии - на корпусе самолета были обнаружены повреждения, характерные для следов воздействия молнии.

В межгосударственном комитете заявили о том, что у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Также в отчете сказано, что замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна в предыдущем полете не было.

В комитете подтвердили, что при приземлении самолет совершил три касания о взлетно-посадочную полосу. К третьему касанию основные стойки шасси уже были частично разрушены: произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром.

Напомним, 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.

Позже на сайте аэропорта "Шереметьево" опубликовали поминутную хронологию катастрофы.