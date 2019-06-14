Об'єднані сили націоналістів представили першу п'ятірку партійного списку кандидатів на позачергових виборах до Верховної Ради. Хто його очолив і з якою програмою йдуть до парламенту - розкажуть мої колеги.

"Національний корпус", "Свобода", "Правий сектор" та ветеранські організації йдуть до парламенту єдиним фронтом. На мажоритарних округах висунуть більше 200 кандидатів. Балатуватимуться також за партійними списками.

"Ми є перевірені часом. Ми є люди, які знають, вміють. Які ідуть у парламент не просто з гаслами, а ідуть з конкретними законопроектами, з українською душою і гарячим українським серцем - захистити кожного українця. Захистити Україну від реваншу, від московської навали", - говорить Олег Тягнибок, лідер ВО "Свобода".

Очолив партійний список Олег Тягнибок. Другим номером балатуватиметься лідер "Національного корпусу", - Андрій Білецький. У п’ятірці кандидатів - командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош, лідер "Правого сектору" Андрій Тарасенко та свободівець - Руслан Кошулинський. Першочергове питання для них у новому парламенті - повернення тимчасово окупованих територій.

"Докладу максимум зусиль для того, щоб ми мали потужну фракцію, яка зможе контролювати ситуацію, давати по зубам всій тій наволочі, яка зараз повилазила з щілин і б’є в спини тим хлопцям, які стоять на передку", - говорить Дмитро Ярош, командир Української добровольчої армії, лідер "Правого сектору".

"Єдиний варіант - це не покладатися на міжнародний арбітраж. Не вірити у постійні перемовини і не йти на капітуляцію. Єдиний варіант - це нарощувати власну силу до того часу, поки ми не зможемо отримати назад своє", - говорить Андрій Білецький народний депутат, лідер "Національного корпусу".

Сьогодні ж представники об'єднання подали необхідні для участі у виборах документи, до ЦВК.