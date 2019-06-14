Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих в катастрофі ІЛ-76 [ Редактировать ]
Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих в катастрофі ІЛ-76, що був збитий агресором біля Луганська. Сьогодні п'ята річниця цього злочину. Тоді загинули 49 воїнів.
У присутності близьких та друзів загиблих, військових, міністра оборони, начальника Генерального штабу та президента були зачитані імена загиблих у той день 14 року. Та ще п'ятьох воїнів, котрі загинули у цей день - 14 червня - в роки війни. Подвиг кожного захисника вшанували ударом у дзвін та залпами зі зброї. Після цього учасники заходу поклали квіти до Пам'ятного дзвона.
А вже наступного тижня про війну на Донбасі президент України говоритиме в Європі. У понеділок Зеленський зустрінеться з керівництвом Франції, а у вівторок у Берліні з Ангелою Меркель. Подивимось, чи призведуть ці зустрічі до реанімації переговорів у Нормандському форматі.
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