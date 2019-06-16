Депутати "Опозиційної платформи - За життя" обговорили питання аварійної дамби на Одещині [ Редактировать ]
Гучно відсвяткували Трійцю і на Одещині. У Миколаївському районі уперше провели "Козак-Фест". Близько десятка сіл представили свої художні колективи. Окрім того, усіх охочих навчали бойовому гопаку та частували козацькими стравами: кулішем, юшкою та варениками. Обговорили й проблемні питання, зокрема, аварійної дамби, розташованої поруч.
"Сюда съехались люди со всей округи. Праздник замечательный. Поздравить всех наших медиков, с их профессиональным праздником днем медработника. Поблагодарить их за добросовестный титанический труд по сохранению здоровья всех наших граждан. И поздравить всех наших граждан Украины с замечательным праздником православным праздником святой Троицы", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
"Сегодня обратились много людей жителей, что есть проблема в дамбе здесь в Телегули. Она в аварийном состоянии, обязательно надо принимать меры, потому что это может закончиться печально. Будем делать все максимально. Приложить все усилия, чтобы решить проблему. Это реально катастрофа. Это угроза ближайших сел. Надо максимально найти решение за короткий период времени", - говорить Князь Хачатрян, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя", кандидат в нардепи по мажоритарному округу в Одеській області.
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