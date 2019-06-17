В Україні цими вихідними відзначали Зелені свята. Вони мають до-християнську історію і символізують прихід літа. Римляни називали урочистості - русалії, а стародавні греки - святом квітів. Тисячолітня традиція прикрашати оселю зеленню збереглася і в Україні.

Про давні народні обряди у сюжеті Гліба Гаврилова.

Вбираються у зелені вінки та йдуть до кожної хати під спів обрядових пісень саме так у Пирогово відзначають Зелені свята. Учасники народних колективів у автентичному вбранні. Розповідають - приїхали, аби поділитися давніми традиціями. В кожної пісні своя символіка.

Олена Шевчук, учасниця співочого колективу

"Символізують оте наше давні такі звідти із глибини віків, отакі тужливі такі, як життя було, як жили, як плакали. Є українські пісні більш сучасніші, які прославляють нашу Україну, є про кохання, даже про діток, про все у нас є.

З давніх давен в Україні зелені свята знаменували прихід літа. Селяни проводили обряди, аби весь рік у господарстві був урожай, а сім'я жила у злагоді. У ці дні обов'язково згадували й померлих родичів.

"Це дуже важливе свято для християн , одне з найбільших свят і також одне з найбільш народних свят, тому що до цього свята прибирали хату, вішали рушники, кликали гостей, , а також на столі залишали страви для померлих не можна було ходити в поле до річки, тому що вірили, що русалки залоскочуть, затягнуть у воду і не можна було працювати у четвер, тому що треба було поважати цих русалок", - говорить Людмила Костенко, етнолог.

Анастасія досліджує українську культури та побут. Каже, цьогоріч окрім народних співів та гулянь, відтворили один з давніх українських обрядів.

"Ми відтворювали обряд Тополі, це коли обирали найкращу дівчину наряджали її саме в листя тополі. Цей обряд був дуже поширений на київщині і полтавщині. Водили її від хати до хати, таким чином бажаючи добра, злагои, достатку і гарного врожаю саме на цей рік", - говорить Анастасія Колодюк, фольклорист, співорганізатор святкування.

До обряду долучилось чимало охочих.

"Дуже така приємна мить - відчувати себе у цьому дійстві, дарувати всім такі емоції - це дуже круто", - говорить Вікторія Миколаєнко, учасниця дійства.

А ще, за народною прикметою, щоб вас упродовж року супроводжувала вдача, на Зелені свята не можна відмовяти у допомозі тим, хто її потребує.