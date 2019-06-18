Іран скорочує свої зобов'язання в рамках ядерної угоди

Іран скорочує свої зобов'язання в рамках ядерної угоди. У найближчі 10 днів Тегеран планує збільшити власні обсяги низькозбагаченого урану. Про це офіційно заявили в уряді ісламської країни.

Нагадаю, ядерна угода з Іраном, підписана 2015 року за участі семи країн, є результатом десятирічних перемовин про роззброєння Тегерану.

Однак у травні минулого року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід із цієї угоди та запровадив нові санкції щодо Ірану.