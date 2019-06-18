Іран наростить збагачення урану [ Редактировать ]
Іран скорочує свої зобов'язання в рамках ядерної угоди. У найближчі 10 днів Тегеран планує збільшити власні обсяги низькозбагаченого урану. Про це офіційно заявили в уряді ісламської країни.
Нагадаю, ядерна угода з Іраном, підписана 2015 року за участі семи країн, є результатом десятирічних перемовин про роззброєння Тегерану.
Однак у травні минулого року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід із цієї угоди та запровадив нові санкції щодо Ірану.
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