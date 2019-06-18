Суеверная девушка помогла подруге купить билет и выиграть сто тысяч долларов, передает "Сегодня".

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Победительница поделилась, что обычно она покупала билеты не дороже одного-двух долларов, однако в этот раз суеверная подруга увидела на билете свое любимое число и посоветовала девушке купить именно этот, за три доллара.

"Я сказала подруге посмотреть, чтобы убедиться, что не сошла с ума". Она сказала: "Ага, выигрыш есть!" - рассказала победительница.

Примечательно, что за неделю до покупки лотерейного билета американка попала в аварию и разбила автомобиль. И теперь женщина счастлива, что выигрыш поможет решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что пенсионер выиграл в лотерею миллион долларов.