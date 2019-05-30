Ryanair объявил распродажу билетов по цене от 10 евро [ Редактировать ]
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair, самолеты которой летают из четырех украинских городов (Киева, Львова, Харькова и Одессы), объявила суточную распродажу дешевых авиабилетов на разные направления по цене от 9,99 евро. Купить билет по акционной цене можно будет только до конца суток 31 мая.
Согласно условиям акции от Ryanair, билеты по акционной цене можно приобрести 30 и 31 мая 2019 года. Но касаются они не всех путешествий, а только тех, которые будут осуществляться в период с 31 мая по 30 сентября.
Фактически это означает, что лоукостер для пассажиров предоставил прекрасную возможность приобрести дешевые билеты в период летних отпусков. Например, из киевского "Борисполя" за 9,99 евро (меньше 300 гривен) можно улететь в польский город Быдгощ, за 19 евро - в Варшаву, а за 28 - в Берлин.
Недавно украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы.
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