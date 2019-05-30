Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair, самолеты которой летают из четырех украинских городов (Киева, Львова, Харькова и Одессы), объявила суточную распродажу дешевых авиабилетов на разные направления по цене от 9,99 евро. Купить билет по акционной цене можно будет только до конца суток 31 мая.

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Согласно условиям акции от Ryanair, билеты по акционной цене можно приобрести 30 и 31 мая 2019 года. Но касаются они не всех путешествий, а только тех, которые будут осуществляться в период с 31 мая по 30 сентября.

Фактически это означает, что лоукостер для пассажиров предоставил прекрасную возможность приобрести дешевые билеты в период летних отпусков. Например, из киевского "Борисполя" за 9,99 евро (меньше 300 гривен) можно улететь в польский город Быдгощ, за 19 евро - в Варшаву, а за 28 - в Берлин.

Недавно украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы.