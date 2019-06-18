Бойовики на Донбасі продовжують бити великими калібрами. Сьогодні відкривали вогонь по наших позиціях п'ять разів. Зокрема, двічі - із забороненої зброї.

Ніхто з українських військових не постраждав. Більше про ситуацію знає Геннадій Вівденко.

Це результат влучання 82мм міни. Грунт твердий. Вирва не глибока. Однак це небезпечніше. Розліт осколків більший.

Радіус може сягати 200 метрів. І хоча Обстріл був щільний, ніхто з бійців не постраждав. Командир демонструє осколки на камеру.

"Напрямок стрільби вівся з населеного пункту Донецьк, а саме - вночі. Обстріл був несподіваний", - говорить Андрій, військовослужбовець збройних сил України.

Командир підрозділу зауважує головне - бути напоготові і швидко переміщуватися в траншеях, водночас прислухаючись дій до ворога.

"Ніхто не забував, що ще уночі то є слух. Чим ближче до ранку ми слухаємо противника постріли. Виходи тих мін робота артилерії чи стрілецька зброя", - говорить Андрій військовослужбовець збройних сил України.

"Міна, яка була нам подарована російськими військами – опольчєнцями. Щастя шо особовий склад не постраждав", - говорить Едуард, військовослужбовець збройних сил України.

Тут вчасно почули так звані виходи з міномету, відстань до ворожих позицій 700 метрів. Армійці зауважують - противник опанував тактику позиційних боїв.

Використання птурів проти бліндажів. Використанн лазерів, викорстання РПГ з насадками. це ще було придумано ще в 14 році нашими бійцями як засоби боротьби.

З того боку за свідченням бійців прибуло підкріплення для окупантів.

"Є інформація, що заїхали росіяни та серби. Є гвинтівки натівського зразка. Приїхали можна сказати на сафарі. Це найомники зацікавлені воювати за кошти", - говорить "Вінні", військовослужбовець збройних сил України.

На момент прибуття нашої знімальної групи перестрілка щойно минула.

"Півтори годи назад. Тут усе закладено мішками. Оця куля, вона прошиває мішок на раз-два. Отаку дощечку. Десетяка сороковка. Робить отаку діру і пролітає далі".