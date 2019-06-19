На встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе, которая состоялась в Минске в среду, 19 июня, стороны не смогли договорились о начале "хлебного перемирия". Об этом сообщает DW.

"По вопросу перемирия. Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом" хлебном перемирии ", они, к сожалению, сегодня не смогли прийти к общему мнению относительно текста совместного заявления", - сказал спецпредставитель ОБСЕ по ТКГ Мартин Зайдик.

Он также надеется, что сторонам удастся договориться о перемирии до или во время следующего заседания ТКГ, которое запланировано на начало июля.

Раньше сообщалось о том, что процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе должен базироваться на обоюдности. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Также читайте о том, что Зеленский назначил представителей в ТКГ. А также ОБСЕ приветствует возобновление рабочей атмосферы на последнем заседании ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Также в организации поддерживают озвученные представителем Украины Леонидом Кучмой инициативы.