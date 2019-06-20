Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі, ще одного поранено.

Противник і далі атакує позиції наших армійців - зафіксовано чотири випадки порушення режиму тиші. Стріляли російські найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.