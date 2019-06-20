ЗСУ зазнали втрат на Донбасі [ Редактировать ]
Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі, ще одного поранено.
Противник і далі атакує позиції наших армійців - зафіксовано чотири випадки порушення режиму тиші. Стріляли російські найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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