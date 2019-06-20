Кубинський митець знайшов натхнення на дні моря. Він пише картини під водою, в оточенні риб і коралових рифів. І вже став місцевою знаменитістю.

Який він, підводний живопис - дивіться самі.

На шестиметровій глибині в мальовничій бухті Кочінос причаїлася творча майстерня Сандора Гонсалеса. Прикріплений до дна мольберт, пензлі, полотно з водонепроникним покриттям. Тут, у цілковитій тиші, він буквально з натури - малює підводне життя. Уже понад шість років.

"Усе почалося як хобі, експеримент. Я ніколи не думав, що це мене так захопить. Як художник, я думаю, що будь-які засоби прийнятні. Не кожен додумається писати картини під водою. Я спробував, і мені настільки сподобалося, що тепер жити не можу без цього", - розповідає Сандор Гонсалес, митець.

Каже, коли занурюється - ще й гадки не має, що малюватиме. Натхнення приходить вже під водою. За якихось півгодини - картина готова. Працює митець під пильним наглядом не лише морських мешканців, а й дайверів.

"Зустріти під водою художника - я точно не очікував. Він саме малював кита, вийшла дуже цікава картина, такого я ще не бачив", - вражений Майк Фестеріга, турист з Канади.

"Для мене дайвінг - це спосіб розслабитися і побути наодинці з природою. А спостерігати за художником під водою - надзвичайно приголомшливо! Від такого просто перехоплює подих", - приголомшена Каміла Гарсія, туристка.

Побачити творіння підводного художника можна і під водою, і в наземній галереї. На досягнутому митець зупинятися не збирається.

"Я б хотів, щоб ця ідея розвивалася, хочу передати її молодому поколінню, щоб вона не залишалась лише моєю. Було б чудово створити на Кубі урядову структуру, яка опікується підводним живописом. У світі такого більш ніде немає", - наголосив Сандор Гонсалес, митець.

Допомагати Сандору і популяризувати його роботи серед відвідувачів взявся місцевий державний дайвінговий центр.