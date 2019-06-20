На Донбасі за добу поранило двох військових [ Редактировать ]
Двох українських бійців поранено на Донбасі від початку цієї доби. Вранці ворог атакував позиції об'єднаних сил в районі селища Травневе зі 120-мм мінометів.
Трохи згодом під ворожі міни потрапили захисники Новолуганська та Майорська. Також вночі та на світанку бойовики влаштували провокації зі стрілецької зброї на околицях Павлополя, Луганського та Мар'їнки.
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