Двох українських бійців поранено на Донбасі від початку цієї доби. Вранці ворог атакував позиції об'єднаних сил в районі селища Травневе зі 120-мм мінометів.

Трохи згодом під ворожі міни потрапили захисники Новолуганська та Майорська. Також вночі та на світанку бойовики влаштували провокації зі стрілецької зброї на околицях Павлополя, Луганського та Мар'їнки.