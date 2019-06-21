Конгрес США затвердив 700 мільйонів доларів допомоги для України. 250 мільйонів надійдуть українському війську через Пентагон, з них 50 мільйонів виділені на придбАння летальної зброї.

Ще 450 мільйонів пропонують надати по лінії Держдепу та Агентства США з міжнародного розвитку. Ці гроші також будуть спрямовані на програми з безпекової допомоги. Тепер законопроекти має ухвалити Сенат та підписати президент країни.