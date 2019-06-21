Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, можно ли детям есть немытые ягоды. Так, он уточнил, что если они растут на дереве не возле дороги и омываются дождями - то для ребенка такие ягоды будут безопасны. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, намного больше проблем может возникнуть из-за тотального мытья.

Стоит мыть ягоды, растущие на дерева возле дороги, и ягоды, которые выросли на дереве, обработанном удобрениями.

"Если это дерево растет возле автомобильной дороги, если по этой улице в деревне носятся все время автомобили, и пыль лежит на этом дереве, а так бывает сплошь и рядом, то я хочу, чтобы вы это помыли. Если регулярно используются удобрения, которыми все это побрызгали, я конечно, категорически за то, чтобы это мылось. Но если это растущее вдали от цивилизации дерево, которое моется дождями, то ничего страшного в конце концов не будет", - отметил педиатр.

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