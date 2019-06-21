В России предложили закрытые переговоры по обмену заключенными [ Редактировать ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всем участникам процесса по обмену заключенными между Россией и Украиной стоит запастись терпением, пишут российские СМИ.
При этом он отметил, что от Киева и Москвы потребуется двусторонняя работа, "которая не может быть открытой и публичной".
"Поэтому стоит набраться терпения", - сказал Песков.
Песков заявил, что у российской стороны "есть готовность" к обмену заключенными.
"Важно, чтобы она встретила взаимность с украинской стороны. В Киеве есть понимание необходимости продвижения в этой сфере", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что первым шагом для начала диалога с Россией станет возвращение всех украинских пленных. В частности, Зеленский заявил, что следующий вызов - это возвращение утраченных территорий.
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