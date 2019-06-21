259 офіцерів цьогоріч поповнять лави Нацгвардії. У Харкові сьогодні випуск молодих лейтенантів. З них - 22 дівчини. Серед випускників і ті, хто вже побував у боях на сході. Вони, як ніхто, знає, чого варті підготовлені командири.

Біля меморіалу Батьківщини-матері шикуються випускники академії Нацгвардії. Серед них багато тих, хто вступив до вишу, повернувшись із зони бойових дій.

Оксана Фролова в Академії навчалася у зводі спецпризначенців. Раніше, у 2014 році, служила в складі добровольчого підрозділу генерала Кульчицького. Билася за гору Карачун.

"Після того, як я побула в зоні бойових дій, я зрозуміла, що мені все по плечах. Навіть у підрозділі спеціального призначення. Я вирішила, що я хочу стати саме офіцером", - розповідає Оксана Фролова, випускниця Національної академії Національної гвардії України.

П'ять років тому Артем Четвьоркін на своєму "Буцефалі" знищив ворожий танк, визволяючи Слов'янськ.

"Під час певних операцій у нас дуже багато було втрат, і все залежить від чого - правильно, від командира. Як командир буде командувати своїм підрозділом, так дійсно буде і далі", - зазначив Артем Четвьоркін, випускник Національної академії Національної гвардії України.

Тут із новоспеченими лейтенантами фотографуються батьки. Кажуть, пишаються своїми дітьми.

"Да, гордимся. Я ему сказал, я ему говорю, что ты не тот, который струсил, и бросил эту учебу, как некоторые ребята, с которыми он поступал. Да, он поступал, когда началась война", - говорить Олег Медведєв, батько випускника Національної академії Національної гвардії України.

На знак вдячності ВИШу, випускники схиляються на коліно. Прощальний марш - і в повітря летять монети.

Випускники розгортають 25-метровий прапор України.

Міністр оборони побажав новоспеченим офіцерам бути шанованими командирами. Наказав берегти людей.

"На першому плані - це виконати задачу, але не таким чином, як нас колись вчили, що задача виконується любим шляхом. Задачу треба обов'язково виконати, але при тому максимально зберегти особовий склад", - наголосив Степан Полторак, міністр оборони України.

Уже завтра до військових частин поїдуть понад 250 лейтенантів. Командувач Нацгвардії каже - щоб повністю укомплектувати офіцерський склад, потрібно ще стільки ж.