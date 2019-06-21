Штрафи за прогули: Володимир Зеленський готує новий законопроект [ Редактировать ]
Список поки що нерозглянутих законопроектів від Зеленського у чинній Верховній Раді поповнився ще одним пунктом. Глава держави пропонує запровадити відповідальність за неперсональне голосування депутатів, а також за прогули. Тексту законопроекту ще немає, але раніше представник президента наголошував, що це може бути навіть кримінальна відповідальність.
Йшлося про штрафи у розмірі до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян - тобто 85 тисяч гривень щонайбільше - це за голосування за інших депутатів. Та громадські роботи - за прогули.
Побачимо, чи готові депутати хоча б колись проголосувати за такі покарання для самих себе.
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