Щодня оновлюються й дані соціологічних опитувань щодо перевиборів до Верховної Ради. За повідомленням Центру "Социс", до парламенту потраплять так само 5 партій, але показники їх підтримки дещо змінилися.

На першому місці в опитуванні - "Слуга народу". Цю політсилу підтримали майже 48 відсотків респондентів (47,6%);

Друге місце - в "Опозиційної платформи - За життя" - рейтинг збільшився до 12,4 відсотка (12,4%);

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" - на третьому місці, у неї майже 9 відсотків (8,8%);

"Батьківщина" Юлії Тимошенко - на четвертому місці в опитуванні - теж отримала трохи менше як 9 відсотків (8,7%);

П'ятою силою став "Голос" Святослава Вакарчука - майже 7 відсотків (6,8%).

Інші політсили поки не долають прохідного бар'єру в 5 процентів.

Приміром, підтримка партії Ігоря Смешка "Сила і честь", за даними соціологів Центру "Социс", дещо знизилася - тепер близько 4 відсотків. "Опозиційний блок" набрав би менше як 2 відсотки. Наголошуємо, це результати серед тих, хто піде на вибори і вже вирішив, за кого голосуватиме.