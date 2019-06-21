Передвиборча соціологія: яким партіям віддають перевагу українці (рейтинги) [ Редактировать ]
Щодня оновлюються й дані соціологічних опитувань щодо перевиборів до Верховної Ради. За повідомленням Центру "Социс", до парламенту потраплять так само 5 партій, але показники їх підтримки дещо змінилися.
- На першому місці в опитуванні - "Слуга народу". Цю політсилу підтримали майже 48 відсотків респондентів (47,6%);
- Друге місце - в "Опозиційної платформи - За життя" - рейтинг збільшився до 12,4 відсотка (12,4%);
- Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" - на третьому місці, у неї майже 9 відсотків (8,8%);
- "Батьківщина" Юлії Тимошенко - на четвертому місці в опитуванні - теж отримала трохи менше як 9 відсотків (8,7%);
- П'ятою силою став "Голос" Святослава Вакарчука - майже 7 відсотків (6,8%).
Інші політсили поки не долають прохідного бар'єру в 5 процентів.
Приміром, підтримка партії Ігоря Смешка "Сила і честь", за даними соціологів Центру "Социс", дещо знизилася - тепер близько 4 відсотків. "Опозиційний блок" набрав би менше як 2 відсотки. Наголошуємо, це результати серед тих, хто піде на вибори і вже вирішив, за кого голосуватиме.
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