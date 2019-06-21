В ефірі телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики обговорили найцікавіші та важливіші теми та події: місяць президентства Володимира Зеленського, настрої в суспільстві та позицію закордонних політиків.

Найбільш резонансна новина тижня - рішення Конституційного суду щодо указу президента про розпуск Верховної Ради. Чи можна вважати це першою серйозною політичною перемогою Зеленського? Чи категорії "перемоги" та "поразки", у даному контексті, є недоречними?

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Прежде всего победа украинского народа. Три с половиной года назад мы заявили о том, что эта Рада должна быть распущена. Почему три с половиной года назад, потому что это был первый конституционный срок, когда можно было эту Раду распустить и назначить новые выборы. Мы говорили о том, что нет коалиции, о том, что эта Рада антинародная и я хочу отдать должное смелости Зеленского, который принял решение распустить ее. Не буду ставить партийные интересы партии Разумкова и их заинтересованность в как можно скорых выборах. Это произошло. Мы переживали, что КСУ все-таки перенесет выборы. Мы поддержали идею досрочных выборов и вчера действительно были рады и в данном случае мы можем говорить, что это плюс в действиях первых 30 дней Зеленского. Второй плюс – с натяжкой я бы назвал попытку дигитализировать страну. Может быть когда-нибудь это станет реальностью. Потому что сегодня только 60% наших граждан пользуются смартфонами, поэтому это хорошо когда-нибудь, а вот все остальное вызывает некоторое разочарование и беспокойство. Если говорить о позитиве, то желание сделать страну дигитальной и роспуск Рады это те два плюса, которые я вижу в первые 30 дней.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Якщо говорити про Верховну Раду, проаналізувавши її роботу, то Рада 8-го скликання натворила багато законів і рішень, які зробили життя українців складнішим і гіршим. Натворили законів, які посилили протистояння в суспільстві і як підтвердив це КСУ, ВР працювала фактично поза законом, не маючи коаліції, ще й сумнівно, чи відповідно до закону був призначений уряд Гройсмана. Тому наша позиція була однозначна. А в цій Раді наша партія була єдиною послідовною опозицією. Ми вистояли і неодноразово наголошували, що Рада давно відірвалася від потреб і проблем суспільства. Саме тому, чим швидше відбудуться вибори і буде обраний новий парламент, тим краще буде для країни. Те, що вибори відбуваються - це добре, я впевнений, що до парламенту прийдуть відповідальні політики. І почнуть не дресскоди скасовувати і дигіталізацією займатися, а займатимуться реальними проблемами і матимуть чіткий план дій. Ми такий план представили ще до виборів і ми готові формувати коаліцію і змусимо президента займатися виконанням свого ключового обов’язку.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Есть еще один позитив этих 30 днях. Это то, что Украина прожила 30 дней без Порошенко. И за это я говорю спасибо украинскому народу. 30 дней без Порошенко это надежда на то, что что-нибудь изменится.

Володимир Фесенко, політичний експерт: З політичної точки зору безумовно це перемога Зеленського, для нього гірший би був сценарій, якщо КСУ визнав би указ неконституційним. На рішення КСУ впливали настрої українців. Адже абсолютна більшість підтримувала рішення про роспуск.

Де прогрес?

Олександра Решмеділова, політичний експерт: відбулось рівняння на нового президента і на запит суспільства. Є чітка позиція – хочемо змін. Є ефект політичного дежавю (з Порошенко).

Володимир Фесенко, політичний експерт: треба розуміти, що це людина без жоодного політичного досвіду. До речі, прогрес є. Призначення Кучми і перше засідання в Мінську продемонстрували, що є реальний прогрес демонстрації пошуку конструктивної позиції. Прогресу немає в іншому – з боку Росії та Донбасу.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":Я позволю себе не согласиться, К сожалению, и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине ми не увидели Зеленского, которого мы выбирали и против Порошенко. А во время иностранных визитов мы увидели того же Порошенко.

Олександра Решмеділова, політичний експерт: давайте не забувати анонсовану зустріч із Трампом. Позиція Зеленського після цієї зутрічі буде змінюватися і я не виключаю того, що еволюція, трансформація і тд. Зеленський не має чіткої позиції.

Чому немає прогресу в питанні звільнення полонених?

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Про яке розширення нормадського формату ми маємо говорити, якщо Курт Волкер і сказати, що США відсторонені начебто від від Мінського процесу – абсолютна неправда. Є дуже багато політсил в Україні, які притримуються точки зору, що у нас начебто є якась алтернатива – її немає. Мінські угоди – це угоди, які підтверджені Радою безпеки ООН. Лідери "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко і Віктор Медведчук надали свої пропозиції мирного плану, і вони були схвально прийняті Німеччиною і Францією, і Волкером, і РФ. Альтернативи змінити життя на краще, миру і економіки немає. Я вважаю, що український народ пов'язує з опоплатформою сподівання на вирішення ситуації на краще.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Волкер позитивно оценил возможности и роль Медведчука в переговорном процессе, а Медведчук, хочу напомнить, это "Оппозиционная платформа – За жизнь". Не стоит забывать, что позиция Москвы в вопросе урегулирования ситуации ключевая. Путин сказал, что несмотря на то, что Медведчук не состоит сегодня в ТКГ, он доверяет ему, как человеку который собственной инициативой продвигает переговоры о возвращении наших ребят в Украину. Это его гражданский долг. И он сказал, что не понимает не желание проводить переговоры с сепаратистами, ведь ни один конфликт в мире не прошел без прямых переговоров.

Как вы оцениваете работу Зеленского?

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя": у нас в одесской области ждут от него великих решений, мира. Меня настараживает то, что Зеленский в своей риторике начал говорить и продолжил риторику Порошенко в вопросе усиления санкций и давления на Россию. А ведь с ней нужно договариваться в этом вопросе.