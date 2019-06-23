У Великій Британії сьогодні останній день найвишуканішої події року - королівських кінних перегонів Royal Ascot. Це спортивне змагання давно перетворилося на свято краси.

Чим дивувала публіка на іподромі цього року - бачила Ірина Іванова.

Щороку у червні крихітне містечко Аскот за 40 кілометрів від Лондона стає центром світського життя королівства. Тут на іподромі відбуваються верхові перегони. Ця подія стала традиційною для багатьох британців.

"Ми тут через дорогу живемо, тому щороку приходимо на перегони - далеко добиратися не треба. Будемо робити ставки, щоб виграти багато грошей".

"Я вже трохи притомився, бо щодня сюди приходжу. Регулярно відвідую перегони, у мене самого є коні, хоча цього року вони не беруть участі в забігах, може, наступного випустимо. Яскравішого видовища за ці перегони - годі уявити. Сподіваюсь, буде перемога і я виграю кілька фунтів".

Забіги щодня починаються після приїзду королеви. Глядачам пропонують робити ставки не лише на скакуна-переможця, а й на колір капелюшка Її Величності. Вишукані, строкаті та вигадливі жіночі головні убори - ось чим найбільше славиться це спортивне свято. Інакше - на трибуни просто не пустять.

Обов'язковий дрес-код для відвідувачів перегонів Royal Ascot ввела їхня засновниця королева Анна ще на початку 18 століття. Минуло понад триста років, а суворі вимоги до зовнішнього вигляду не змінилися. Жодних винятків - ані для відвідувачів, ані для преси.

Жінки - неодмінно в сукнях нижче коліна та капелюшках, чоловіки - в костюмах. Відповідність дрес-коду перевіряють на вході. 1711 року це змагання ввели як світську подію, де можна завести знайомства і себе показати. Цю свою функцію воно виконує і досі.

"Так приємно бути красивою. Тепер не часто випадає нагода святково вбратися".

"Вона в цьому схожа на Кейт Міддлон".

"Так і почуваюсь, дякую, дорогенька".

Глядачам дозволяють приносити з собою їжу та шампанське. Стомившись, можна влаштувати пікнік поблизу іподрому.

Щодня королівські кінні перегони відвідують кілька десятків тисяч осіб. Загальний призовий фонд цього року становить понад 7 мільйонів фунтів.