У Парижі згорів житловий будинок [ Редактировать ]
Три людини загинули внаслідок пожежі у середмісті Парижа. Загорівся шестиповерховий багатоквартирний будинок, у якому також були розташовані ресторан і хамам. На місце виїхали дві сотні вогнеборців.
Щоб локалізувати полум'я, їм знадобилося 4 години. Порятунок постраждалих ускладнили ремонтні роботи на фасаді будівлі. 27 людей зазнали легких травм і надихалися диму, ще одна людина у тяжкому стані. Причини займання наразі не відомі.
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