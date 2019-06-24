Три людини загинули внаслідок пожежі у середмісті Парижа. Загорівся шестиповерховий багатоквартирний будинок, у якому також були розташовані ресторан і хамам. На місце виїхали дві сотні вогнеборців.

Щоб локалізувати полум'я, їм знадобилося 4 години. Порятунок постраждалих ускладнили ремонтні роботи на фасаді будівлі. 27 людей зазнали легких травм і надихалися диму, ще одна людина у тяжкому стані. Причини займання наразі не відомі.