У Гімалаях знайшли тіла зниклих альпіністів [ Редактировать ]
У Гімалаях знайшли тіла семи із вісьмох зниклих альпіністів. Скелелази із Британії, США та Австралії вирушили на пік Нанда Деві наприкінці травня. Вершину вважають однією з найвищих в Індії.
Група мала намір підкорити її східну частину, що досі нікому не вдавалося. Дозволу на сходження, за словами місцевих чиновників, альпіністи не отримали.
За офіційною версією, вони загинули через сходження лавини. Восьмого альпініста шукатимуть іще сьогодні.
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