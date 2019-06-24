Аласания объявил о своем увольнении [ Редактировать ]
В понедельник, 24 июня, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил о своем временном увольнении с должности председателя правления ""Суспильного"". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Это не означает, что мы "сдаем позиции". Это означает, что мы придерживаемся закона. То есть: решение суда вступит в силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отмененное судом решение Наблюдательного совета является формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - пояснил он.
Сам Аласания будет работать в компании на позиции эксперта правления, пока решение суда не вступит в силу.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.
по теме
В Кабмине анонсировали назначение новых глав ОГА
В среду, 12 июня, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций
Зеленский уволил руководство Госуправделами
Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами
Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области
В понедельник, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области
В МИД сделали заявление о возвращении России в ПАСЕ
в Министерстве иностранных дел Украины сделали важное заявление