В понедельник, 24 июня, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил о своем временном увольнении с должности председателя правления ""Суспильного"". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Это не означает, что мы "сдаем позиции". Это означает, что мы придерживаемся закона. То есть: решение суда вступит в силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отмененное судом решение Наблюдательного совета является формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - пояснил он.

Сам Аласания будет работать в компании на позиции эксперта правления, пока решение суда не вступит в силу.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.