Леся Никитюк шокировала экстремальным декольте (фото) [ Редактировать ]
Известная телеведущая Леся Никитюк ошарашила поклонников экстремальным декольте. Своим новым откровенным образом Никитюк поделилась с подписчиками в Instagram.
На нем она демонстрирует идеальную стройную фигуру в блестящем серебристо-лавандовом платье с очень глубоким декольте. Одни пользователи сети отметили, что Никитюк выглядит восхитительно, другие раскритиковали ее излишне откровенный наряд.
Ранее сообщалось, что жена Прилучного рассказала о финансовых проблемах в семье, а также что Тина Кароль поразила нежным образом.
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