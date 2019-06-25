У Києві встановили залізний трон - нагадування про війну [ Редактировать ]
І неначе на підтвердження слів президента Естонії про те, що війна на Донбасі не зникла - у Києві встановили нагадування. Залізний трон Українського Сходу - арт інсталяція яку створив волонтер Денис Буштець у зоні АТО під Донецьком.
Складається трон з уламків активної броні танку, частини підбитої військової техніки, снарядів та солдатських фляг. У Києві він пробуде кілька тижнів, аби нагадати киянам що війна - близько.
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