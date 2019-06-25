Українці продовжують визначатися за кого голосувати на парламентських виборах. Інститут соціальних досліджень спільно з Центром соціального моніторингу сьогодні презентували нові дослідження електоральних уподобань. Тож які політсили мають шанс пройти до Верховної Ради? Про це у матеріалі.

Згідно з опитуваннями соціологів, серед тих громадян, хто визначився та голосуватиме, найбільшу довіру має політсила президента Володимира Зеленського. Партію "Слуга народу" готові підтримати трохи більше як 45 (45,3) відсотків виборців. Понад дванадцять відсотків (12,1) - в "Опозиційної платформи - За життя". Третьою в рейтингу - "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Її результат - майже 9 процентів. (8,8). Долає прохідний бар'єр і політсила Петра Порошенка "Європейська Солідарність". За неї готові проголосувати майже 8 з половиною (8,4) відсотків. Замикає п'ятірку лідерів новостворений "Голос" Святослава Вакарчука, в його активі більше як 6 відсотків. (6,8).

"Це все, це ті політичні сили, які проходять п’ятивідсотковий бар’єр. 78 і 5 відсотків сказали, що вони прийдуть на вибори, або скоріше прийдуть. Навіть, як ви бачите, ми не пропонуємо певної динаміки. Тому що динаміка млява, можна сказати. Ми впродовж наших опитувань бачимо результат, який змінюється несуттєво", - говорить Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка.

Щоб пройти до парламенту, зовсім трохи не вистачає "Громадянській позиції" Анатолія Гриценка. В її активі чотири з половиною відсотки. (4,5). Майже стільки ж - у "Сили і честі" Ігоря Смешка (4,4). Не проходять поки що до парламенту і радикали - у них три відсотки. Абсолютними аутсайдерами соцопитування став Опозиційний Блок Вілкула-Мураєва-Новинського. Її "результат" - близько відсотка.

"І цікаво, що інші партії, які в окремих виборах камулювали три, чотири, п’ять відсотків в нашому випадку, в даному випадку цієї кампанії вони набирають трошки більше одного відсотку" ,- говорить Ольга Балакірєва, Голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка.

Тобто, рузультат Опозиційного блоку в 12 разів менший, ніж в "Опозиційної платформи - За життя".