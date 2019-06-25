Фатальная ошибка: медики удалили здоровый орган пациенту [ Редактировать ]
В Австралии мужчине вместо того, чтобы удалить часть органа, пораженную опухолью, вырезали здоровую. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.
Известно, что данное событие произошло в пятницу, 21 июня, в больнице города Сидней Northern Beaches Hospital, штат Новый Южный Уэльс. Врачи клиники по ошибке удалили у пациента, страдавшего раком кишечника и нуждавшегося в операции, не ту часть органа.
По предварительным данным, причиной такой ошибки стали неправильные данные, которые предоставила частная лаборатория. Расследованием инцидента занялись власти штата.
Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард обратился к персоналу и руководству больницы с просьбой оказать пациенту и его семье всю возможную поддержку, а также уважать приватность пациента, чье имя держится в секрете.
Пока неизвестно, как произошедшее скажется на здоровье пострадавшего, но опухоль осталась в организме мужчины.
Раньше сообщалось о том, что в России ребенок умер после катания на аттракционе. А также в Берлине более трех тысяч человек экстренно покинули свои дома.
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