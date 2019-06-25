В Австралии мужчине вместо того, чтобы удалить часть органа, пораженную опухолью, вырезали здоровую. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

Известно, что данное событие произошло в пятницу, 21 июня, в больнице города Сидней Northern Beaches Hospital, штат Новый Южный Уэльс. Врачи клиники по ошибке удалили у пациента, страдавшего раком кишечника и нуждавшегося в операции, не ту часть органа.

Читайте также Почему нельзя спать перед телевизором - ответ ученых

По предварительным данным, причиной такой ошибки стали неправильные данные, которые предоставила частная лаборатория. Расследованием инцидента занялись власти штата.

Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард обратился к персоналу и руководству больницы с просьбой оказать пациенту и его семье всю возможную поддержку, а также уважать приватность пациента, чье имя держится в секрете.

Читайте также Почему выпадают волосы: ответ врачей

Пока неизвестно, как произошедшее скажется на здоровье пострадавшего, но опухоль осталась в организме мужчины.

Раньше сообщалось о том, что в России ребенок умер после катания на аттракционе. А также в Берлине более трех тысяч человек экстренно покинули свои дома.