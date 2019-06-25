В Киеве на яхту мужчины наложили арест за неуплату алиментов. Мужчина должен был своему сыну около 123,5 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Также взысканию подлежал штраф в пользу взыскателя в размере 50% от суммы долга, то есть более 60 тыс. грн. Общий размер задолженности составил почти 184 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Известно, что в ближайшее время самоходную парусную яхту 2015 года выпуска продадут на аукционе. Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что вырученные деньги пойдут на погашение долгов.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Гидропарке утонул военный.