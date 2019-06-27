Перший етап відведення сил від лінії розмежування. Українські військовики відійшли від однієї з позицій в околицях Станиці Луганської.

У Генштабі повідомили - все зробили згідно з Мінськими домовленостями. По обидва боки процес фіксували представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримання сторонами умов на цій ділянці - вони відстежуватимуть декілька днів. Однак, відведення військ супротивника в ОБСЄ поки що не підтвердили. У заяві на сайті організації лише висловлена готовність контролювати процес.

"На виконання Мінських домовленостей, сьогодні підрозділ Збройних Сил, який займає оборону на ділянці дороги Станиця Луганська - Луганськ, - відійшов, згідно встановлених сигналів займаних позицій. Тим самим, Збройні Сили виконали повністю перший етап розведення сил і засобів на зазначеній ділянці", - говорить Олександр Сирський, командувач ООС.