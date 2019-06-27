Біля Станиці Луганської військові залишили одну із позицій [ Редактировать ]
Перший етап відведення сил від лінії розмежування. Українські військовики відійшли від однієї з позицій в околицях Станиці Луганської.
У Генштабі повідомили - все зробили згідно з Мінськими домовленостями. По обидва боки процес фіксували представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримання сторонами умов на цій ділянці - вони відстежуватимуть декілька днів. Однак, відведення військ супротивника в ОБСЄ поки що не підтвердили. У заяві на сайті організації лише висловлена готовність контролювати процес.
"На виконання Мінських домовленостей, сьогодні підрозділ Збройних Сил, який займає оборону на ділянці дороги Станиця Луганська - Луганськ, - відійшов, згідно встановлених сигналів займаних позицій. Тим самим, Збройні Сили виконали повністю перший етап розведення сил і засобів на зазначеній ділянці", - говорить Олександр Сирський, командувач ООС.
по теме
ВСУ залишили позицію біля Станиці Луганської
Перший етап розведення сил. Українські військові відійшли від однієї з позицій у районі Станиці Луганської. У Генштабі повідомили відведення здійснене за умовами Мінських домовленостей
На Донбасі зафіксували рекордну кількість обстрілів
Рекордну за останній час кількість обстрілів на фронті зафіксували у штабі Операції Об'єднаних сил. Минулої доби противник відкривав вогонь 44 рази. Зокрема, з артилерії та важких мінометів
Новолуганське накривали вогнем артилерії
Трьох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Зафіксовано 34 обстріли. Противник вів вогонь з артилерії по Новолуганському. На багатьох ділянках застосовував міномети, зокрема і важкі 120 калібру
У Харкові помер військовий, якого поранило на Донбасі
У Харкові у госпіталі помер український військовий Олексій Карлаш. Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомили розслідувачі "Інформнапалм"
На Донбасі ліквідували ворожих снайперів
Українські військові придушують вогонь снайперів за допомогою кулеметів - зазвичай, найманці відразу відходять зі своїх лігвищ