Подвійний теракт у Тунісі: екстрено госпіталізували президента (відео) [ Редактировать ]
Подвійний теракт за участі смертників стався у столиці Тунісу. Перший вибух прогримів біля посольства Франції на одній із найжвавіших вулиць.
П'ять осіб отримали поранення, серед них троє мирних жителів та двоє правоохоронців. Пізніше один з них помер у лікарні.
Другий вибух пролунав на паркуванні контртерористичного управління. За даними місцевих ЗМІ, терорист-смертник був на велосипеді і підірвав себе, коли до нього наблизилися охоронці. У результаті детонації постраждали четверо співробітників служби безпеки. Після цього, 92-річного президента країни екстрено госпіталізували.
Наразі невідомо, чи пов'язане нездужання очільника Тунісу з повідомленнями про теракт.
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