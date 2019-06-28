Подвійний теракт за участі смертників стався у столиці Тунісу. Перший вибух прогримів біля посольства Франції на одній із найжвавіших вулиць.

П'ять осіб отримали поранення, серед них троє мирних жителів та двоє правоохоронців. Пізніше один з них помер у лікарні.

Другий вибух пролунав на паркуванні контртерористичного управління. За даними місцевих ЗМІ, терорист-смертник був на велосипеді і підірвав себе, коли до нього наблизилися охоронці. У результаті детонації постраждали четверо співробітників служби безпеки. Після цього, 92-річного президента країни екстрено госпіталізували.

Наразі невідомо, чи пов'язане нездужання очільника Тунісу з повідомленнями про теракт.