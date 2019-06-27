Умер легендарный музыкант [ Редактировать ]
В возрасте 47 лет умер солист и основатель легендарной группы "Високосный год" Илья Калинников. Об этом на странице в Facebook сообщил директор коллектива Алексей Кан.
Известно, что у музыканта остановилось сердце. В это время музыкант находился в одной из больниц Москвы.
"Песни Ильи признавали "своими" и слушатели шансона, и рок-аудитория. Сложно вспомнить, кто еще в 1990-2000 годы умел так доходчиво и лаконично рассказывать истории в песнях", - написал Кан.
Ранее сообщалось, что умер актер Валерий Харченко. Также на 82-году жизни умерла актриса театра и кино Алла Покровская.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram-канале.
по теме
Утонул музыкант "Песняров" Аркадий Ивановский
Трагически погиб гитарист "Песняров" Аркадий Ивановский
Умер актер из сериала "Санта Барбара"
На 83-году жизни скончался легендарный актер Джим МакМуллан
В семье покойной Началовой случилось горе
У отца Юлии Началовой выявили страшную болезнь
Умер Валерий Харченко: лучшие фильмы актера
Во вторник, 25 июня, на 82-году жизни скончался легендарный актер Валерий Харченко
Эмили Ратаковски ошарашила откровенным образом
Знаменитая модель Эмили Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом