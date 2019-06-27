В возрасте 47 лет умер солист и основатель легендарной группы "Високосный год" Илья Калинников. Об этом на странице в Facebook сообщил директор коллектива Алексей Кан.

Известно, что у музыканта остановилось сердце. В это время музыкант находился в одной из больниц Москвы.

"Песни Ильи признавали "своими" и слушатели шансона, и рок-аудитория. Сложно вспомнить, кто еще в 1990-2000 годы умел так доходчиво и лаконично рассказывать истории в песнях", - написал Кан.

Ранее сообщалось, что умер актер Валерий Харченко. Также на 82-году жизни умерла актриса театра и кино Алла Покровская.

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