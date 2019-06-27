Умер актер из фильма о Джеймса Бонде

На 82-м году жизни ушел легендарный актер Брайан Марашлл. Об этом в Twitter сообщила его агент Эста Чархам.

"Так грустно, что мой дорогой старый приятель Брайан Маршалл покинул нас. Его работы - образцы классического британского и австралийского телевидения", - написала Эста Чархам.

Причина смерти пока не известна.

Напомним, совсем недавно умер легендарный актер из сериала "Альф" Макс Райт. Также недавно умер актер Валерий Харченко. Также на 82-году жизни умерла актриса театра и кино Алла Покровская.